Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису

08:53, 02 марта 2017, ПАИ

Псковичка Александра Васильева стала призером Открытого Чемпионата Италии по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в городе Лигнано. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Мастер спорта Александра Васильева заняла второе место в личном зачёте среди юниоров. Также она примет участие в командных и личных соревнования взрослых спортсменов.

Отметим, что псковичка вошла в состав сборной команды России по настольному теннису спорта среди лиц с ПОДА.