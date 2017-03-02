1
08:53
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
14:06
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
11:12
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
14:17
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:59
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
11:40
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
13:06
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Еще новости
Спорт

Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису

Псковичка Александра Васильева стала призером Открытого Чемпионата Италии по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в городе Лигнано. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

На фото: Александра Васильева. Фото из социальных сетей

Мастер спорта Александра Васильева заняла второе место в личном зачёте среди юниоров. Также она примет участие в командных и личных соревнования взрослых спортсменов.

Отметим, что псковичка вошла в состав сборной команды России по настольному теннису спорта среди лиц с ПОДА.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
02 марта 2017
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису 1
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
01 марта 2017
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
01 марта 2017
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
24 февраля 2017
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы 2
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
24 февраля 2017
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
23 февраля 2017
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
22 февраля 2017
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека 1

Идет загрузка...