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Общество

В Псковской области проверили 90 продавцов спиртосодержащей жидкости

С 27 января Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило 90 организаций, осуществляющих розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, фактов реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлено.

«Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что хозяйствующие субъекты Псковской области добросовестно исполняют временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции», - отметили в Роспотребнадзоре.

Тех, кому стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просят сообщать для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота ежедневно по телефонам «горячих линий»: в Пскове - (8112)-66-28-20, 66-20-69, 62-16-63; в Великих Луках - (81153)-37-201, 77-096; в Невеле - (81151)-25-402; в Острове - (81152)-32-898.

Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января.

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