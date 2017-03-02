В апреле на федеральных трассах введут ограничения для грузовых автомобилей

10:42, 02 марта 2017, ПАИ

В апреле 2017 года планируется введение специального порядка проезда грузового транспорта по федеральным трассам. Как сообщается на сайте Росавтодора, данные ограничения вводятся с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

В частности, в период снеготаяния на автомобильных дорогах с недостаточной несущей способностью дорожных конструкций установят значения допустимой осевой нагрузки транспортного средства ниже значений, установленных в обычное время. Так, в весенний период ограничивается движение автотранспортных средств на тех автомобильных дорогах (участках дорог), где прочность дорожных одежд не обеспечивает возможность пропуска тяжелых автомобилей.

В настоящий момент соответствующий проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Проект приказа в части летнего ограничения распространяется только на тяжеловесные транспортные средства, осуществляющие движение в дневное время по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях температуры воздуха свыше 32°C. В те дни, когда температура воздуха превышает 32°C, тяжеловесные транспортные средства могут осуществлять движение по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 22:00 до 10:00.

В Росавтодоре отметили, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется весеннее и летнее ограничения движения, вводимые на федеральной сети дорог.

Ознакомиться с проектом приказа Росавтодора по весенне-летним ограничениям, а также с полным перечнем дорог, сроков и допустимых осевых нагрузок транспортных средств можно по ссылке, а также на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.