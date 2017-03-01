0
08:55
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
16:35
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
11:56
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
08:58
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
Еще новости
Происшествия

Штраф грозит псковской компании за попытку избежать ответственности и вернуть изъятый алкоголь

Прокуратура Псковской области установила факт незаконного вознаграждения от имени юридического лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 17 ноября 2016 года представитель ООО «ВТФ» с целью решения вопроса о непривлечении к административной ответственности должностных лиц организации и возврата изъятой органами внутренних дел спиртосодержащей продукции, принадлежащей обществу, предложил сотруднику ОМВД России по Псковскому району денежные средства в размере 25 тысяч рублей.

В этой связи прокурор Псковского района возбудил в отношении ООО «ВТФ» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым ими служебным положением). Постановление и материалы дела направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 24 Псковского района.

Санкция части 1 статьи 19.28 предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере не менее одного миллиона рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
01 марта 2017
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
24 февраля 2017
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб 3
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
24 февраля 2017
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 9
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
21 февраля 2017
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года

Идет загрузка...