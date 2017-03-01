Штраф грозит псковской компании за попытку избежать ответственности и вернуть изъятый алкоголь

10:30, 02 марта 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области установила факт незаконного вознаграждения от имени юридического лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 17 ноября 2016 года представитель ООО «ВТФ» с целью решения вопроса о непривлечении к административной ответственности должностных лиц организации и возврата изъятой органами внутренних дел спиртосодержащей продукции, принадлежащей обществу, предложил сотруднику ОМВД России по Псковскому району денежные средства в размере 25 тысяч рублей.

В этой связи прокурор Псковского района возбудил в отношении ООО «ВТФ» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым ими служебным положением). Постановление и материалы дела направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 24 Псковского района.

Санкция части 1 статьи 19.28 предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере не менее одного миллиона рублей.