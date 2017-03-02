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Общество

Работникам Псковпассажиравтотранса задолжали свыше 18 миллионов рублей

Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко встретился с трудовым коллективом ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», которое имеет задолженность по выплате заработной платы перед работниками на сумму свыше 18 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В совещании приняли участие директор предприятия, руководители его структурных подразделений, представители профессионального союза и работники. Предметом обсуждения стали вопросы финансово-экономического состояния предприятия, перспективы погашения кредиторской и дебиторской задолженности, эффективности принимаемых руководством предприятия мер, направленных на недопущение фактов образования задолженности по выплате заработной платы работникам.

По результатам совещания принято решение о дальнейшем проведении мониторинга динамики хозяйственного положения предприятия в целях своевременного принятия мер, направленных на защиту трудовых прав работников предприятия.

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