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Делегация Псковской области во главе с Андреем Турчаком посетит сегодня Чечню

2 марта состоится официальный визит делегации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком в Чеченскую Республику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Андрей Турчак вместе с родственниками десантников 6-ой роты примет участие в открытии памятного знака — Поклонного креста в селении Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В состав делегации также вошел глава Пскова Иван Цецерский.

Договоренность об установке памятного мемориала была достигнута губернатором Псковской области и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в ноябре 2015 года. В ходе первого официального визита в Чечню Андрей Турчак и родственники героев-десантников поднялись на высоту 776.0 и зажгли свечи на месте гибели псковской роты, возложили цветы и, преклонив колено, почтили их память минутой молчания. Также члены официальной делегации взяли с высоты 776.0 горсть земли, которую впоследствии рассыпали на Священном холме у Изборска, собранном из земли со всей России.

Напомним, 17 лет назад, 1 марта, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 погибла 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка 76-йдесантно-штурмовой дивизии в неравном бою, сдерживая натиски двух тысяч международных террористов. Только шести десантникам удалось выжить.

За проявленный во время контртеррористической операции героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. О подвиге героев-десантников написана книга «Рота», сняты фильмы «Честь имею» и «Грозовые ворота», поставлен мюзикл «Воины духа».

23 января 2008 года по инициативе президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова одна из улиц Грозного была переименована в улицу 84-х Псковских Десантников.

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