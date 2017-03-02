1 марта в полицию Псковской области поступили 43 заявления и сообщения о преступлениях

09:57, 02 марта 2017, ПАИ

1 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 43 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 12 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 24 преступления, в том числе 12 краж.

ДТП с пострадавшими на дорогах региона в среду не зафиксировали. Сотрудники ГИБДД задержали 9 нетрезвых водителей, всего были выявлены 425 нарушений Правил дорожного движения.