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Общество

1 марта в полицию Псковской области поступили 43 заявления и сообщения о преступлениях

1 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 43 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 12 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 24 преступления, в том числе 12 краж.

ДТП с пострадавшими на дорогах региона в среду не зафиксировали. Сотрудники ГИБДД задержали 9 нетрезвых водителей, всего были выявлены 425 нарушений Правил дорожного движения.

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