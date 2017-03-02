Великий пост — великая радость!

09:40, 02 марта 2017, ПАИ

Ритм жизни в современном мире бешеный. Мы устаем, срываемся на близких людях, не хватает времени для духовной близости с родными и для молитв. И православный пост становится самым подходящим моментом, чтобы заняться успокоением своей души. Это и есть главная задача Великого поста – организация духовной жизни ради победы духа над своими страстями. Для начала хотя бы на время постарайтесь изменить жизненные приоритеты, больше внимания уделяя близким, чтению духовной литературы, добрым делам. Читайте молитвы, не скупитесь на тёплые слова своим родным и не забывайте ходить в церковь. Это позволит сделать эти 40 дней не просто «диетой», но особенным периодом осознания, сопереживания и успокоения.



Вторая задача Великого поста — это, конечно же, воздержание от определенной пищи ради победы духа над плотскими желаниями. И только на третьем месте - это очищение органов после тяжелой зимней пищи. Животная пища окисляет внутреннюю среду организма, растительная – ощелачивает. То, что при соблюдении поста происходит очищение организма, понятно всем - и верующим, и неверующим. Поститься становится модным даже среди молодежи: по данным статистики, до 20% населения России во время поста отказываются от продуктов животного происхождения. Неудивительно, что в последнее время большинство кафе предлагают постное меню, а многие производители (в том числе и мясоперерабатывающие предприятия) предлагают постную линейку продуктов.

Псковский мясокомбинат предлагает постящимся очень вкусные и 100% натуральные постные вареники с картофелем, грибами и луком, уже полюбившиеся псковичам. Продаются они в «Бизоне» и «Пчелке», весь март - по акции. Это быстрый, вкусный и легкий ужин для всей семьи: и постящихся взрослых, и непостящихся детей, стоит только подать их с маслицем или сметанкой, дети обожают.

Их можно просто отварить (всего 5-7 минут), а можно внести разнообразие в постное меню, приготовив их по рецепту нашего партнера, шеф-повара Дома Бабинина Сергея Кравченко.

Итак, постный рецепт дня от Псковского мясокомбината и Дома Бабинина - печеные вареники для всей семьи!

Ингредиенты на 1 порцию:

Вареники с картофелем, грибами и луком - 12 штук (пачки 450 граммов хватит на 3 человек)

Масло растительное - 20 граммов

Зелень - 10 граммов

Сметана - 40 граммов (для непостящихся членов семьи)

Соль, перец - по вкусу.

Технология приготовления:

Замороженные вареники обжариваем на раскаленной сковороде до золотистого цвета. Выкладываем на противень и запекаем в духовке при t200С 3-7 минут в зависимости от мощности духовки.

Подача:

Вареники укладываем на тарелку, посыпаем обильно зеленью, сметану подаем отдельно или добавляем в блюдо.

Приятного вам аппетита — и радостного поста!