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Общество

Facebook научился определять склонных к суициду пользователей

Facebook научился определять склонных к суициду пользователей, распознавая тревожные сигналы в публикациях и комментариях. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению разработчиков, такие меры «не просто полезны, но и критически необходимы».

Программа-робот будет выискивать в постах упоминания о грусти, тоске и других депрессивных состояниях и при наличии таковых, проинформирует специальную команду исследователей, которая уже будет детально изучать аккаунт.

В дальнейшем с человеком могут связаться специалисты и порекомендовать обратиться к психологу.

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