Facebook научился определять склонных к суициду пользователей
Facebook научился определять склонных к суициду пользователей, распознавая тревожные сигналы в публикациях и комментариях. Об этом сообщает газета «Известия».
По мнению разработчиков, такие меры «не просто полезны, но и критически необходимы».
Программа-робот будет выискивать в постах упоминания о грусти, тоске и других депрессивных состояниях и при наличии таковых, проинформирует специальную команду исследователей, которая уже будет детально изучать аккаунт.
В дальнейшем с человеком могут связаться специалисты и порекомендовать обратиться к психологу.