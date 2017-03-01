В Порховском райпо выявили пятитысячную банкноту с признаками подделки
Пятитысячную банкноту с признаками подделки выявили в Порховском райпо. По данному факту полиция проводит проверку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В этой связи гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, рекомендуют внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - подчеркнули в УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».