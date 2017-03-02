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Общество

Пассажирам поездов дальнего следования запретили курить электронные сигареты

В поездах дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК) запретили курить электронные сигареты или вейпы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Как выяснило RNS, с 15 февраля вступил в силу внутренний нормативный акт ФПК, запретивший «использование электронных сигарет и иных электронных систем доставки никотина» в поездах дальнего следования. При этом запрет не распространяется на пригородные поезда, которые курсируют на расстояния менее 200 километров.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании  РБК пояснили, что запрет введён  для  повышения комфортности проезда некурящих пассажиров, а также поддержание антиникотиновой кампании, поэтапно реализуемой в стране с 2014 года.

Отметим, что в  конце января поездах запретили продажу электронных сигарет.

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