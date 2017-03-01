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В Красногородском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя ВАЗа

1 марта в Красногородском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На улице Центральной в деревне Литвинка Красногородского района стражи порядка остановили машину ВАЗ. Выяснилось, что за рулем находился  26-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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