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Футболист «Зенита» Александр Кокорин устроил гонки по встречной полосе

Нападающего команды «Зенит» Александра Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своём «Бентли», пишет Life.ru.

Как отмечает издание, необходимости выезжать на полосу встречного движения у спортсмена не было: в момент задержания, в полночь, дороги были свободны.

Инцидент произошёл на Страстном бульваре. Теперь футболисту грозит лишение водительских прав. 

Александр Кокорин заявил, что не признаёт вину и требует пересмотра решения инспектора ГИБДД, составившего на него протокол. Позже он вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы направлены в суд.

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