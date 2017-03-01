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Культура

10 марта в Острове пройдёт зональный этап областного фестиваля «Мы из будущего»

10 марта в Центре культуры «Юбилейный» в Острове пройдет зональный этап областного фестиваля «Мы из будущего». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В фестивале примут участие юные таланты из Гдовского, Палкинского, Островского, Псковского и Пыталовского районов. Артисты в возрасте от 4 до 16 лет покажут свое мастерство игры на разных музыкальных инструментах, выступят с хореографическими и вокальными номерами.

 

 

Фестиваль пройдет в три этапа. Первый – это зональные смотры, где каждый конкурсант покажет свои творческие способности. Они пройдут также 17 марта в Невеле, 27 марта – в Опочке, 31 марта - в Новосокольниках, 7 апреля – в Новоржеве, 14 апреля – в Порхове.

На втором этапе состоятся семинары для руководителей творческих коллективов, мастер-классы для детей.

Заключительный третий этап - это гала-концерт победителей фестиваля, который состоится в Пскове в декабре.

Отметим, что проект предоставляет возможность талантливым детям региона показать свои способности, открыть для себя новые горизонты в искусстве. Многие участники фестиваля «Мы из будущего» выходят на большие концертные сцены всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Фестиваль организован Областным центром народного творчества с участием культурно-досуговых учреждений области с целью создания условий для развития и популяризации творческих способностей детей, проживающих в сельской местности. Он проводится с 1994 года.

На сайте областного центра народного творчества в разделе «Мультимедийная библиотека» (подраздел 16) можно познакомиться с фото- и видеоматериалами гала-концертов прошлых лет.

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