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Общество

Российский спортсмен собирается пробежать от Москвы до Пекина за 200 дней

Российский спортсмен Александр Капер собирается пробежать от Москвы до Пекина. Об этом сообщает «Российская газета».

Он намерен преодолеть расстояние в восемь тысяч километров за 200 дней. За это время спортсмен пробежит через три страны и шестнадцать российских регионов.

«Беговым туризмом» Александр Капер занимается не первый год. В списке его забегов - одиночный полуторатысячный марафон из Самары в Москву, забег от Севастополя до Симферополя, 109 километров по МКАДу и миротворческий марафон по территориям ЛНР и ДНР.

«Российская газета» отмечает, что в СМИ Александра Капера  прозвали российским Форрестом Гампом - персонажем одноименного фильма Роберта Земекиса 1994 года. В одной из сцен герой совершает длительный забег по штатам США.

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