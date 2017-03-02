Российский спортсмен собирается пробежать от Москвы до Пекина за 200 дней

17:41, 02 марта 2017, ПАИ

Российский спортсмен Александр Капер собирается пробежать от Москвы до Пекина. Об этом сообщает «Российская газета».

Он намерен преодолеть расстояние в восемь тысяч километров за 200 дней. За это время спортсмен пробежит через три страны и шестнадцать российских регионов.

«Беговым туризмом» Александр Капер занимается не первый год. В списке его забегов - одиночный полуторатысячный марафон из Самары в Москву, забег от Севастополя до Симферополя, 109 километров по МКАДу и миротворческий марафон по территориям ЛНР и ДНР.

«Российская газета» отмечает, что в СМИ Александра Капера прозвали российским Форрестом Гампом - персонажем одноименного фильма Роберта Земекиса 1994 года. В одной из сцен герой совершает длительный забег по штатам США.