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В Великих Луках задержали женщину, укравшую из магазина детскую одежду

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 28 февраля из торгового зала магазина по улице Вокзальной неизвестная гражданка украла детскую одежду. Полиция получила сведения, что подозреваемая уехала на такси, и в результате проведенных стражами порядка мероприятий разыскиваемый ВАЗ остановил экипаж ДПС на улице Ботвина. Водителя доставили для дальнейшего разбирательства в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки.

Установлена личность подозреваемой в краже женщины, это 36-летняя безработная, ранее судимая жительница Великолукского района. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъяли.

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