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Общество

Ученые обнаружили следы древнейшей жизни на Земле

Ученые обнаружили следы бактерий, которые были одними из древнейших живых организмов на Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету USA Today. Открытие может также «дать ключ к обнаружению жизни на других планетах».

Согласно публикации, следы бактерий, существовавших свыше 3,7 млрд лет назад, найдены в окаменелостях близ древних геотермальных источников - разломов на морском дне, откуда в открытый океан поступала горячая и насыщенная минералами вода. Это может стать подсказкой и «в поисках внеземной жизни», - утверждает издание.

«Приятно было убедиться, что жизнь сумела найти зацепку и начать развиваться на Земле столь скоро после образования планет», - заявил один из соавторов нового исследования Мэтью Додд из британского Университетского колледжа в Лондоне. «Это вселяет в меня большие надежды на обнаружение жизни в других местах во Вселенной», - добавил он.

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