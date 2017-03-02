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Общество

В военных частях Пскова прошёл Единый день правовых знаний

В военных частях Пскова прошёл Единый день правовых знаний, сообщили Псковскому агентству информации в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

Военные прокуроры выступили перед военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, на должностях солдат и сержантов, с разъяснением действующего законодательства о военной службе, о социальных гарантиях и правах. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасных условий военной службы и предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий, неуставных отношений среди военнослужащих и дезертирству.

Также организован личный прием военнослужащих и членов их семей, даны юридические консультации. «Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной работы по предупреждению и обеспечению законности и правопорядка в воинских коллективах», - пояснили в прокуратуре.

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