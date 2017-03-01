В Великих Луках оперативно раскрыли квартирную кражу

10:52, 02 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках оперативно раскрыли квартирную кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 февраля в Великих Луках у мужчины из квартиры дома по Октябрьскому проспекту неизвестный похитил мобильный телефон. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 28-летний безработный горожанин, который был в гостях у потерпевшего. Проводится проверка.