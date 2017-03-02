Псковских приставов научили предотвращать пожары в судах

13:02, 02 марта 2017, ПАИ

Под руководством главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова с начальниками отделов - старшими судебными приставами УФССП России по Псковской области провели инструкторско-методические занятия с демонстрацией различных внештатных ситуаций в ходе несения службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Всем начальникам отделов наглядно продемонстрировали методику подготовки и проведения тренировки по теме «Действия при возникновении возгорания или пожара в зданиях, помещениях судов».

Для проведения инструкторско-методических занятий подготовили также семь учебных точек, на каждой из которых изучалась и отрабатывалась методика организации служебной деятельности по одному конкретному направлении работы судебного пристава по ОУПДС. Руководителями на каждой точке были наиболее опытные работники Управления ФССП России по Псковской области.

Так, на учебной точке №2 подробно рассматривалось техника осмотра здания суда, судебных помещений перед проведением заседания. Учебная точка №4 посвящалась вопросу осуществления препровождения судебными приставами по ОУПДС иностранных граждан или лиц без гражданства в специальное учреждение и до пункта пропуска через государственную границу РФ. На учебной точке № 5 всесторонне моделировались различные ситуации и действия судебных приставов по ОУПДС во время проведения исполнительных действий и принудительных приводов.

Кроме того, особое внимание было уделено организации пропускного режима и досмотра лиц, пребывающих в здания, помещения суда; выявлению лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда.