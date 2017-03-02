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Общество

Псковские школьники почтили память бойцов 6-ой роты

1 марта, в день памяти бойцов 6-ой роты 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Общественный совет при УМВД России по городу Пскову и сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних приняли участие в организации и проведении  памятной встречи со школьниками.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, на торжественной линейке перед учащимися средней общеобразовательной школы N5 имени Героя России Марка Евтюхина выступил  директор детского молодежного патриотического клуба Владимир Никишин. Он рассказал ребятам о том, что лично знал Алексея Воробьева и Марка Евтюхина. Ветеран боевых действий подчеркнул, как важно помнить о таких людях, которые до последнего вздоха защищали  интересы  Родины.

Владимир Никишин говорил  о том, что такое понятие как  патриотизм  актуально и в мирное время, и  каждый гражданин, независимо от возраста, должен вносить свой посильный  вклад  в процветание  Отечества.

Собравшиеся  почтили минутой молчания память псковских десантников, погибших в Аргунском ущелье, а затем  возложили цветы в мемориальном музее школы.

Прощаясь, Владимир  Никишин пообещал учащимся и педагогам предоставить для экспозиции музея фотографии  из своего личного архива.

Напомним, 17 лет назад, 1 марта, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 погибла 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка 76-йдесантно-штурмовой дивизии в неравном бою, сдерживая натиски двух тысяч международных террористов. Только шести десантникам удалось выжить.За проявленный во время контртеррористической операции героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. 

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