Псковские школьники почтили память бойцов 6-ой роты

11:28, 02 марта 2017, ПАИ

1 марта, в день памяти бойцов 6-ой роты 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Общественный совет при УМВД России по городу Пскову и сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних приняли участие в организации и проведении памятной встречи со школьниками.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, на торжественной линейке перед учащимися средней общеобразовательной школы N5 имени Героя России Марка Евтюхина выступил директор детского молодежного патриотического клуба Владимир Никишин. Он рассказал ребятам о том, что лично знал Алексея Воробьева и Марка Евтюхина. Ветеран боевых действий подчеркнул, как важно помнить о таких людях, которые до последнего вздоха защищали интересы Родины.

Владимир Никишин говорил о том, что такое понятие как патриотизм актуально и в мирное время, и каждый гражданин, независимо от возраста, должен вносить свой посильный вклад в процветание Отечества.

Собравшиеся почтили минутой молчания память псковских десантников, погибших в Аргунском ущелье, а затем возложили цветы в мемориальном музее школы.

Прощаясь, Владимир Никишин пообещал учащимся и педагогам предоставить для экспозиции музея фотографии из своего личного архива.

Напомним, 17 лет назад, 1 марта, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 погибла 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка 76-йдесантно-штурмовой дивизии в неравном бою, сдерживая натиски двух тысяч международных террористов. Только шести десантникам удалось выжить.За проявленный во время контртеррористической операции героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.