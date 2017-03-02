Псковские фигуристки заняли 6 место на зональных соревнованиях Первенства России

12:05, 02 марта 2017, ПАИ

Псковички заняли 6 место на зональных соревнованиях Первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (старший возраст) - 2 этапе VIII спартакиады учащихся России. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту, состязания прошли в Пскове 24-26 февраля.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Псков представляли Анастасия Митяева и Ксения Павлова - воспитанницы тренера Анастасии Хрипковой.

Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями Федерации фигурного катания Псковской области. Награждение провели главный судья соревнований Л. Хачатуров (Федерация фигурного катания России), президент Федерации фигурного катания Псковской области В. Косенков, заместитель главного судьи А. Хрипкова, рефери соревнований Л. Асеева (Ленинградская область).