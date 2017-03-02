Прощание с Почётным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым состоится 3 марта

11:45, 02 марта 2017, ПАИ

3 марта состоится прощание с Почётным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым, который скончался 1 марта на 89-м году жизни. Церемония начнётся в 11:00 в Городском культурном центре Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Дмитрий Беляев будет похоронен на кладбище Орлецы-1 в 12:30.

Напомним, Дмитрий Беляев был в 1968 году председателем Псковского горисполкома, в 1971-м - переведен на работу в Псковский облисполком и назначен заместителем председателя. С 1982 года и до ухода на пенсию был первым заместителем председателя Псковского облисполкома. С 1996 года стал активным членом Псковского областного Совета ветеранов войны и труда, в 2015 году избран членом президиума этой организации. Он награжден медалью «За доблестный труд», является кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени. 15 июля 2016 года в ходе 73-й сессии Псковской городской Думы депутаты избрали его Почетным гражданином Пскова.