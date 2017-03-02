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Общество

Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха

Основными направлениями для летнего отдыха псковичей в этом году, судя по всему, станут Краснодарский край, Греция и Турция, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации председатель Общественного совета при комитете по культуре Псковской области, руководитель одного из псковских турбюро Светлана Баранова.

«Естественно, интересуются Турцией. Оценивают возможности своего бюджета. Это направление остаётся наиболее привлекательным по сочетанию цена-качество. К тому же играет роль и сложившийся стереотип отдыха по системе «всё включено». Я бы не сказала, что есть какой-то особенный ажиотаж, всё-таки рынок ещё сильно подвержен экономическим проблемам. Да и на продажах сказывается отсутствие достаточной материальной обеспеченности», - отметила Светлана Баранова. При этом она отметила, что за время, пока на рынке не было Турции, псковские туристы переориентировались.

Светлана Баранова добавила, что на выбор мест для отдыха также влияют ограничения на выезд за границу, актуальные для многих жителей региона.  

«Спрашивают Болгарию, Крым тоже, но меньше, чем Краснодарский край. Ведь в Крым есть только авиатуры, да и уровень сервиса, который там представлен, ниже, чем в Краснодарском крае. Избалованные Турцией, заграничным отдыхом, люди не хотят скатываться в далёкое прошлое, от которого уже отвыкли. Псковичи хотят хорошего сервиса», - подчеркнула Светлана Баранова.

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