Мужчина незаконно попытался ввезти из Евросоюза в Псковскую область 84 килограмма запчастей

12:15, 02 марта 2017, ПАИ

На российско-латвийской границе на таможенном посту в Бурачках (Себежский район) гражданин России скрыл, что намерен ввезти товары, подлежащие письменному таможенному декларированию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, во время досмотра автомобиля мужчины были обнаружены незадекларированные неновые запасные части для легковых автомобилей: вентилятор охлаждения радиатора, стойка амортизатора с пружиной, задний амортизатор с пружиной, передняя балка системы подвески в сборе с рычагами. Общий вес перемещаемого товара превысил 84 килограмма.

Аналогичное нарушение было выявлено на российско-эстонской границе в Печорском районе. Там гражданин России, следуя на своем автомобиле на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не задекларировал автоматическую коробку переключения передач и механическую коробку переключения передач для легковых автомобилей. Общий вес незадекларированного товара составил 109 килограммов.

В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

Псковская таможня обращает внимание, что гражданин, следующий через таможенную границу Евразийского экономического союза на автомобильном транспорте, может беспошлинно ввезти товаров для личного пользования на сумму не более 1 500 евро, общим весом до 50 килограммов (неделимого товара – до 35 кг).

На официальном сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Информация для физических лиц» можно ознакомиться с таможенными правилами и в домашних условиях распечатать бланк пассажирской таможенной декларации.