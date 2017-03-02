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Общество

В Великих Луках отмечено снижение числа ДТП и краж из автомобилей

На заседании Общественного совета при ОМВД России по Великим Лукам общественники и полицейские обсудили криминогенную ситуацию в городе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во встрече приняли участие начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий  Кислицин, председатель Общественного совета при ОМВД Валерий  Муравьев.

О складывающейся в городе криминогенной ситуации общественникам рассказал начальник ОМВД. В частности, Дмитрий Кислицин отметил, что в январе снизилось число тяжких преступлений, наметилось также сокращение количества краж из автомашин.

О мерах, принимаемых дорожной полицией по профилактике ДТП,  говорил начальник ОГИБДД майор полиции Андрей Калинин. Он отметил, что за  два месяца 2017 года уменьшилось количество аварий,  но основной проблемой остаются наезды на пешеходов, при этом осложняет положение дел недостаточное количество светофоров в городе.

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