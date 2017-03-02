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Общество

Более тысячи организаций Пскова и района заключили соглашение об электронном взаимодействии с Пенсионным фондом

1 тыс. 100 организаций Пскова и района заключили соглашение об электронном взаимодействии с Пенсионным фондом России (ПФР), сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ПФР.

Среди тех, кто осуществляет электронное взаимодействие с Пенсионным фондом,  строительная фирма ДСК, МП «Псковские тепловые сети», МП Пскова «Горводоканал», Псковский перинатальный центр, ООО «Империал», Псковская городская больница, ЗАО «Славянка», АО «Псковский электромашиностроительный завод», УФНС России по Псковской области, ООО «Газпром межрегионгаз Псков», ПЗР «Плескава», ОАО «Псковский хлебокомбинат».

Идут переговоры о заключении соглашений с ЗАО «Псковмолкомбинат», ООО «Газпром Теплоэнерго Псков», ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум», ОАО «Авар», ФГБОУ «Псковский государственный университет», ООО «Псковнефтепродукт», ООО Псковский завод ЖБИ-1», АО «Псковский завод АДС».

Электронное взаимодействие, пояснили в учреждении, выражается в формировании электронных образов документов о пенсионных правах работника, и электронной отправке их в Пенсионный фонд. Дополнительных материальных вложений это не требует, так как используются те же электронные каналы связи, по которым в органы ПФР направляется отчетность.

В ходе предварительной подготовки документов оцениваются все сведения о трудовом стаже застрахованных лиц и их заработке. В большинстве случаев для правовой оценки документов требуется время, а чтобы уточнить сведения, содержащиеся в документах, работникам Пенсионного фонда приходится обращаться за дополнительной информацией в различные организации Псковской области, других регионов, а также в архивные учреждения.

Управление ПФР в Пскове и Псковском районе проводит встречи и переговоры с организациями по заключению дополнительных соглашений. Одна из таких встреч прошла 1 марта в Псковском областном совете профессиональных союзов с руководителями профсоюзов Пскова и Псковского района.

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