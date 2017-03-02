В Великих Луках обсудили готовность к паводку

16:22, 02 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках в случае неблагоприятного прогноза развития паводковой ситуации будут задействованы до 219 человек и 50 единиц техники, в том числе до 8 аварийных бригад по предупреждению и ликвидации подтоплений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, об этом шла речь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Открывая совещание, заместитель председателя комиссии Николай Шмоткин отметил, что в течение нескольких лет в городе была произведена реконструкция плотины, проведены работы по расчистке малых рек и другие мероприятия.

В свою очередь заместитель комитета по ГО, ЧС и МР администрации города Александр Яковлев со ссылкой на прогноз, подготовленный ГУ МЧС России по Псковской области на основе данных Псковского ЦГМС, сообщил, что половодье в 2017 году ожидается ранним и затяжным. Начало вскрытия водоемов ожидается в первой-второй декадах марта, а максимальные уровни воды на реках будут ниже среднелетних отметок.

Вместе с тем, по его словам, при угрозе или возникновении ЧС, связанной с затоплением отдельных территорий города, подготовлены соответствующие расчеты по обеспечению эвакуируемого населения транспортом, питанием, предметами первой необходимости и пунктами временного размещения.

Также выступил начальник МУ «УЖКХ города Великие Луки» Евгений Шарапов, который напомнил, что мероприятия по устранению последствий подтоплений паводковыми водами выполняет МУП «ДСУ», и для этого на базе предприятия создана аварийно-паводковая группа в составе 17 человек и техники, в соответствии с планом выполняется прочистка ливневой канализации.

Он уточнил, что в зоне возможного подтопления в Великих Луках расположены 24 жилых дома частного сектора с населением 58 человек. Для предупреждения ЧС с населением проводится разъяснительная работа о необходимости заблаговременной очистки от мусора прилегающей территории, прокопке и уборке водосточных канав, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод.

Кроме того, участники заседания говорили о том, что все проводимые мероприятия приносят положительный результат, о чем свидетельствует количество обращений от жителей города по фактам подтоплений. Если в 2013 году их было около двухсот, то в прошлом количество сократилось до четырех. Также на положительную статистику повлияло и то, что в 2014 году завершились работы по расчистке и углублению дна реки Ситовка протяженностью 3 км. Ранее такие работы проводились по руслу рек Лазавица и Коломенка.

В настоящее время, как сообщил Александр Яковлев, УЖКХ администрации города прорабатывает вопрос о создании постоянно действующей комиссии по осуществлению мониторинга за состоянием реки Ловать и других водных объектов на Великих Лук.