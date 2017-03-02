И рыба, и мясо: в Пскове проходит кулинарный конкурс (ВИДЕО)

15:53, 02 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 2 марта, в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса начался региональный этап кулинарного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills). В нем участвуют 6 учащихся профессиональных учебных заведений из разных районов Псковской области. В общей сложности за 8 часов претенденты должны были приготовить 6 блюд: холодную закуску из мяса, куриный рулет с гарниром, блюдо из рыбы, десерт из песочного теста, рубленые мясные зразы и испанскую закуску «Тапас».

Такие конкурсы по всей России проводит некоммерческое движение WorldSkills. Цель подобных состязаний, пояснили Псковскому агентству организаторы, - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Победитель псковского этапа конкурса поедет представлять регион на общероссийский финал в Иркутске.