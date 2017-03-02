Псковская команда выиграла финальный турнир Северо-Запада по мини-футболу

14:28, 02 марта 2017, ПАИ

Псковская команда выиграла финальный турнир Северо-Запада по мини-футболу в старшей возрастной группе. Соревнования прошли 24-27 февраля в Архангельске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортивном центре «Бригантина».

Псков представляли воспитанники вышеназванного центра, учащиеся школы № 18. В состав команды вошли: Артем Алексеев, Станислав Баринов, Алексей Белавин, Алексей Водолазский, Дмитрий Денежканс, Дмитрий Маркелов, Андрей Павленко, Кирилл Рудаков, Дмитрий Федоров, Сергей Шиловец. Они одержали 6 побед, забили 19 мячей в ворота соперников и пропустили 3 гола. Лучшим игроком был признан пскович Дмитрий Маркелов, забивший 6 голов.

К соревнованиям юношей готовит тренер высшей квалификационной категории, отличник физической культуры и спорта Сергей Маркелов.

Состязания проводятся в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Финал всероссийского турнира состоится в Москве в конце марта.