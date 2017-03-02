Весна в Пскове началась с температурного рекорда

14:32, 02 марта 2017, ПАИ

Весна в Пскове началась с температурного рекорда. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра, 1 марта воздух в городе прогрелся до 5,5 градусов. Это значение близко к рекордному в 5,8 градусов, которое было зафиксировано в 1989 году.

Первый день календарной весны в Санкт-Петербурге стал самым теплым в истории. К 12:00 температура воздуха достигла плюс 6,2 градуса, превысив абсолютный максимум дня, который был отмечен в 1989 году и составлял 5 градусов.

В Петрозаводске термометр показал 3 градуса. Предыдущий температурный рекорд в 4,5 градуса в этом городе был установлен в 1948 году.