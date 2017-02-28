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Политика

Островскому производителю мебели предложили открыть завод в «Моглино»

Группе компаний «Аванта», предприятия которой размещаются в Острове, предложили  перенести производство либо открыть новый завод в Особой экономической зоне «Моглино». С такой инициативой обратился  к директору группы компаний «Аванта» Валерию Белану заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников во время своей рабочей поездки на предприятие 1 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Сергей Перников отметил, что размещение производства в «Моглино» позволит предприятию получить налоговые преференции и льготы на таможенные пошлины. Валерий Белан заинтересовался предложением и обещал подумать.

Отметим, в составе группы компаний «Аванта» находится три предприятия. Одно из них занимается сборкой светодиодных светильников (ООО «Энерго Тест»), второе — специализируется на производстве мебели, входных и межкомнатных дверей (ООО «Аванта Торг»). Самое крупное и динамично развивающееся — «АБ Мед» — занимается производством медицинской мебели. Она применяется в аптеках, медучреждениях, лабораториях и косметологических кабинетах.

В прошлом году предприятие расширило линейку мебели для медицинских учреждений и начало производить оборудование для медлабораторий. В этом году они планируют освоить изготовление стеклянных фасадов.

За 2016 год объем производства вырос на 35% — с 85 до 115 млн рублей. Также выросла средняя зарплата работников — с 18 до 23 тыс. рублей, рассказал директор предприятия Валерий Белан.

Предприятие экспортоориентированное, помимо российских регионов продукция компании реализуется в Белоруссии.

Сергей Перников прошел по производственным цехам, осмотрел образцы выпускаемой продукции и поручил первому заместителю председателя Госкомитета по экономическому развитию и инвестполитике Ирине Васильевой оценить соотношение цены-качества продукции. Кроме того, он дал поручение рассмотреть возможности поддержки предприятия посредством регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства и другие инструменты господдержки.

В целом на трех предприятиях группы компаний «Аванта» работают около 200 человек, в «АБ Мед» есть 50 вакансий. В прошлом году общий объем произведенной продукции составил 189 млн рублей. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков района.

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