Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

12:59, 02 марта 2017, ПАИ

Россельхозбанк снизил ставки по ряду ипотечных кредитных продуктов. Теперь процентные ставки по ипотечным кредитам для всех категорий заемщиков в случае приобретения квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья составляют от 11,5% годовых. Снижение составило 0,9-1,4 пп. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк» входит в ТОП-3 банков по объему выданных ипотечных кредитов*, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на 70%.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

* На основании рейтинга ипотечных банков компании «Русипотека».