1
15:11
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха
12:23
Чемпионат кулинарного искусства среди молодых профессионалов World Skills Russia в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:56
Ростуризм: В Псковской области руководство правильно оценило важность развития туризма и выстроило технологию управления отраслью
21:36
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
17:54
Территориальное управление Росимущества по Псковской области присоединили к Новгородскому
17:19
Псковская область получит дополнительно 341 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья
16:12
РЕВИЗИЯ: Цветная революция Людмилы Десятик (ВИДЕО)
Еще новости
Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил ставки по ряду ипотечных кредитных продуктов. Теперь процентные ставки по ипотечным кредитам для всех категорий заемщиков в случае приобретения квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья составляют от 11,5% годовых. Снижение составило 0,9-1,4 пп. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк» входит в ТОП-3 банков по объему выданных ипотечных кредитов*, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на 70%.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

* На основании рейтинга ипотечных банков компании «Русипотека».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха
02 марта 2017
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха 1
Чемпионат кулинарного искусства среди молодых профессионалов World Skills Russia в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 марта 2017
Чемпионат кулинарного искусства среди молодых профессионалов World Skills Russia в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ростуризм: В Псковской области руководство правильно оценило важность развития туризма и выстроило технологию управления отраслью
01 марта 2017
Ростуризм: В Псковской области руководство правильно оценило важность развития туризма и выстроило технологию управления отраслью 3
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
01 марта 2017
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
Территориальное управление Росимущества по Псковской области присоединили к Новгородскому
01 марта 2017
Территориальное управление Росимущества по Псковской области присоединили к Новгородскому 1
Псковская область получит дополнительно 341 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья
01 марта 2017
Псковская область получит дополнительно 341 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья 1
Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей «охотиться за головами» студентов с III курса
28 февраля 2017
Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей «охотиться за головами» студентов с III курса 2
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
28 февраля 2017
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей

Идет загрузка...