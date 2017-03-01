Псковские сотрудники МЧС деблокировали двух пострадавших в ДТП

14:54, 02 марта 2017, ПАИ

С 22 февраля по 1 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 27 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП. В этих авариях один человек погиб, 25 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В двух случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешеходов.

За указанный период специалисты деблокировали двух пострадавших. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего их передали медицинским работникам.

Один раз сотрудникам МЧС пришлось стабилизировать транспортные средств и два раза – ликвидацию вторичных факторов.