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Общество

Вертолёт санавиации доставил пациентку Псковской областной больницы на лечение в Санкт-Петербург

Вертолёт авиационно-спасательного центра МЧС России доставил пациентку Псковской областной клинической больницы на лечение в Санкт-Петербург, сообщил Псковскому агентству информации главный врач медицинского учреждения Анатолий Волков.

Сегодня, 2 марта, вертолёт приземлился на территории больницы, забрал пациентку и улетел в Санкт-Петербург. Анатолий Волков, сославшись на врачебную тайну, не стал пояснять, какой именно диагноз поставили псковичке.

Напомним, что в декабре 2016 года на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец Андрей Турчак обратился с просьбой включить Псковскую область в проект санавиации путем приобретения медицинской услуги у компании с базированием вертолетной техники на территории Санкт-Петербурга. В эту услугу входит использование авиационной техники и работа авиамедицинской бригады. Такой вариант наиболее приемлем для региона, особенно при условии субсидирования приобретения этой услуги из средств федерального бюджета в размере до 95%.

Отметим, что в конце января на сайте Правительства РФ появилось распоряжение, согласно которому Псковской области выделена федеральная субсидия в размере 21 млн 501 тысячи 659 рублей на софинансирование закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Санавиация необходима для оказания экстренной медпомощи в крупных ДТП, для того, чтобы срочно госпитализировать пациентов с острым инфарктом или инсультом.

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