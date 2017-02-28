Дмитрий Медведев заявил, что не стоит ждать отмены западных санкций

14:46, 02 марта 2017, ПАИ

«Не стоит ожидать отмены западных санкций, к тому же это создает неплохие условия для развития сельского хозяйства в РФ», - заявил на заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев, передает агентство ТАСС.

Так он отреагировал на опасение министра сельского хозяйства Александра Ткачева, что после снятия санкций немодернизированные предприятия будут проигрывать западным конкурентам.

«Бояться не надо, никто санкции не отменит. Я недавно говорил, что Запад принимает все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства»,- сказал глава кабинета министров.