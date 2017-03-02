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Общество

Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове

Псковский областной суд признал законным отказ администрации региона ЛГБТ-сообществу в проведении гей-парада в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации, организаторы акции подали апелляцию в областной суд на решение Псковского городского суда, также признавшего отказ законным. Областной суд оставил в силе решение первой инстанции.  

Напомним,  в октябре прошлого года ЛГБТ-активисты подали в администрацию Псковской области уведомления о проведении трех мероприятий: двух митингов и шествия в центре города. При этом заявители намеревались организовать  один из митингов в университетском сквере, не согласовав это с ПсковГУ, а шествие должно было пройти мимо школ, что запрещено региональным законодательством.

Администрация Псковской области ответила отказом в согласовании на проведение в Пскове ЛГБТ-активистами акций и предупредила их о возможном нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ.

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