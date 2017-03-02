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Общество

В центре Пскова появится первая зарядная станция для электротранспорта

В этом году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» построит первую в Псковской области зарядную станцию для электротранспорта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, планируется, что электрозаправка стандарта Mode 3  с потребляемой мощностью 30 кВт разместится в центре Пскова у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» Для электроснабжения станции энергетики протянут ЛЭП от действующей на его территории подстанции 10/0,4 кВ.  

Проект будет полностью реализован за счет электросетевой компании, ориентировочно его стоимость оценивается в 0,5 млн рублей.  

Напомним, ранее филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и Администрация Псковской области заключили Соглашение о взаимодействии в сфере реализации мероприятий по созданию и повышению доступности зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Псковской области. В рамках соответствующей Всероссийской программы ПАО «Россети» в ближайшие годы планируют развернуть зарядную инфраструктуру во всех регионах страны.

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