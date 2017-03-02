В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей

16:05, 02 марта 2017, ПАИ

В преддверии международного женского дня, спортивный клуб «С-Фитнес» утраивает день открытых дверей. Он пройдёт 6 марта с 18:00 до 21:00, сообщили Псковскому агентству информации в клубе.

«Для вас в этот день самые внимательные инструкторы тренажерного зала, лучшие групповые направления, приятные сюрпризы и подарки, клубная карта на квартал со скидкой!» - рассказали в «С-фитнес».

Вход на день открытых дверей будет бесплатным по предварительной записи.

Кроме того, псковичам в «С-фитнесе» советуют приобрести в подарок к 8 Марта клубную карту «Квартал». «Это 3 месяца безлимитного фитнеса, 20 минут солярия в подарок, 14 дней бесплатной заморозки и сеанс массажа», - рассказали в клубе.

«Торопитесь! В продаже всего 20 карт! 6, 7, 8 марта только по записи!» - отметили в «С-фитнесе». Записаться на получение карты можно по телефону 55-77-75.

«Дарите любимым красоту и здоровье!» - призывают псковичей.