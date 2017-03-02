0
17:38
На двух улицах Великих Лук старые светильники заменили на светодиодные
16:05
В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей
15:11
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха
15:08
ФОТОФАКТ: Ремонт дороги на улице Юбилейной в Пскове 2 марта
14:07
Андрей Турчак и Рамзан Кадыров открыли в Чечне Поклонный крест десантникам 6-й роты
13:33
В центре Пскова появится первая зарядная станция для электротранспорта
13:21
Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове
Еще новости
Общество

В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей

В преддверии международного женского дня, спортивный клуб «С-Фитнес» утраивает день  открытых дверей. Он пройдёт 6 марта с 18:00 до 21:00, сообщили Псковскому агентству информации в клубе.

«Для вас в этот день самые внимательные инструкторы тренажерного зала, лучшие групповые направления, приятные сюрпризы и подарки, клубная карта на квартал со скидкой!» - рассказали в «С-фитнес».

Вход на день открытых дверей будет бесплатным по предварительной записи.

Кроме того, псковичам в «С-фитнесе» советуют приобрести в подарок к 8 Марта клубную карту «Квартал». «Это 3 месяца безлимитного фитнеса, 20 минут солярия в подарок, 14 дней бесплатной заморозки и сеанс массажа», - рассказали в клубе.  

«Торопитесь! В продаже всего 20 карт! 6, 7, 8 марта только по записи!» - отметили в «С-фитнесе». Записаться на получение карты можно по телефону 55-77-75.
«Дарите любимым красоту и здоровье!» - призывают псковичей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На двух улицах Великих Лук старые светильники заменили на светодиодные
02 марта 2017
На двух улицах Великих Лук старые светильники заменили на светодиодные
В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей
02 марта 2017
В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха
02 марта 2017
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха 8
ФОТОФАКТ: Ремонт дороги на улице Юбилейной в Пскове 2 марта
02 марта 2017
ФОТОФАКТ: Ремонт дороги на улице Юбилейной в Пскове 2 марта 3
Андрей Турчак и Рамзан Кадыров открыли в Чечне Поклонный крест десантникам 6-й роты
02 марта 2017
Андрей Турчак и Рамзан Кадыров открыли в Чечне Поклонный крест десантникам 6-й роты 19
В центре Пскова появится первая зарядная станция для электротранспорта
02 марта 2017
В центре Пскова появится первая зарядная станция для электротранспорта 6
Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове
02 марта 2017
Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове 20
Вертолёт санавиации доставил пациентку Псковской областной больницы на лечение в Санкт-Петербург
02 марта 2017
Вертолёт санавиации доставил пациентку Псковской областной больницы на лечение в Санкт-Петербург

Идет загрузка...