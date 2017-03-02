Роспотребнадзор предложил блокировать сайты, торгующие санкционной продукцией

15:18, 02 марта 2017, ПАИ

Роспотребнадзор предложил блокировать сайты, торгующие санкционными товарами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова.

«Мы рассматриваем все вопросы, связанные с решением проблемы несанкционной или нелегальной торговли. У нас, кстати, есть инициатива по интернет-агрегаторам», - сообщил Михаил Орлов, отвечая на вопрос, прорабатывает ли ведомство досудебную блокировку сайтов, на которых продается запрещенная продукция.

Напомним, в августе 2014 года Россия установила ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.

Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016-го, а также расширился список стран, в отношении которых оно было введено. В конце июня прошлого года президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2017 года.