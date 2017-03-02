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Экономика

Роспотребнадзор предложил блокировать сайты, торгующие санкционной продукцией

Роспотребнадзор предложил блокировать сайты, торгующие санкционными товарами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова.

«Мы рассматриваем все вопросы, связанные с решением проблемы несанкционной или нелегальной торговли. У нас, кстати, есть инициатива по интернет-агрегаторам», - сообщил Михаил Орлов, отвечая на вопрос, прорабатывает ли ведомство досудебную блокировку сайтов, на которых продается запрещенная продукция.

Напомним, в августе 2014 года Россия установила ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.

Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016-го, а также расширился список стран, в отношении которых оно было введено. В конце июня прошлого года президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2017 года.

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