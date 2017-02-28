Николай Цветков встретился с лидерами Псковского регионального отделения «Единой России»

14:56, 02 марта 2017, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков продолжает встречи с лидерами парламентских партий. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, 2 марта разговор состоялся с заместителем руководителя фракции регионального отделения политической партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Виктором Антоновым, руководителем регионального исполкома Игорем Сиротиным, его заместителем Андреем Агаповым и членом избиркома с правом решающего голоса от единороссов Дмитрием Хритоненковым.

«Был очень содержательный разговор», – констатировал Николай Цветков. Он напомнил, что Избирательная комиссия Псковской области проводит встречи с партиями, чтобы таким образом сформировать повестку взаимодействия участников избирательного процесса и организаторов выборов в межвыборный период.

«Во время сегодняшней встречи с руководством регионального отделения партии «Единая Россия» мы обменялись мнениями, связанные с ходом подготовки к единому дню голосования, 10 сентября 2017 года. Представители партии внесли свои предложения по совершенствованию избирательного законодательства, мы также обсудили вопросы, связанные с проведением внутрипартийного праймериз и степени, рекомендованного ЦИК России, участия избирательной системы региона в части предоставления технологического оборудования и помещений для его проведения», - рассказал Николай Цветков.

Кроме того, по его словам, представителям партии был вручен пакет документов для организации выдвижения и регистрации кандидатов. Также участники встречи обменялись мнениями о том, как повысить активность избирателей и что нужно сделать со стороны политических партий и, по их мнению, что надо сделать со стороны избирательных комиссий и всех заинтересованных сторон по повышению активности избирателей, «а, следовательно, легитимности органов публичной власти».

Стороны пришли к выводу, что это очень полезный и, главное, взаимовыгодный диалог. Как отметил Виктор Антонов, он дает возможность партиям высказать свою позицию и свои предложения по совершенствованию избирательной системы и повышению доверия избирателей к выборам.

Николай Цветков добавил, что в марте запланированы встречи с руководителями еще трех региональных парламентских партий - ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Напомним, что ранее состоялась встреча с первым секретарем Псковского обкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петром Алексеенко и членом областного избиркома с правом решающего голоса от партии КПРФ Павлом Левенковым.