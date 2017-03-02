Вопрос установки четырех мемориальных досок рассмотрят великолукские депутаты

15:31, 02 марта 2017, ПАИ

3 марта в 10:00 состоится 65-е заседание Великолукской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня включены 15 вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В частности, депутаты рассмотрят изменения и дополнения в бюджет муниципалитета на 2017 год, а также в решение гордумы об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые Детской школой искусств. Помимо этого, в повестке значится вопрос об утверждении тарифов на платные услуги детского сада № 26.

Кроме того, народным избранникам предложат согласовать установку мемориальных досок Николаю Власову, Сергею Савельеву, Виктору Фёдорову и Владимиру Яковлеву.

Также они заслушают сообщения о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки и о работе комиссии по делам несовершеннолетних по организации профилактики безнадзорности и правонарушений в 2016 году.