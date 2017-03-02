В Минздраве предложили запретить рекламу нездоровой еды в дневное время

17:26, 02 марта 2017, ПАИ

Рекламу нездоровой еды необходимо контролировать и показывать только в ночное время и с ограничением продолжительности, заявил главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов на заседании экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по соцполитике, передает агентство ТАСС.

К нездоровой еде, согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относятся продукты, содержащие больше 20 граммов животного жира на 100 граммов продуктов, соль – более 1,2 граммов на 100 грамм продукта, содержание сахара больше 12 граммов в 100 граммов продукта. Употребление нездоровой еды является одним из факторов риска для развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

«Для того, чтобы ситуацию контролировать, должна быть реклама только в ночное время и с ограничением суммарной продолжительности. Акцизы на нездоровые продукты должны быть введены», - сказал Бойцов.

Он добавил, что на все продукты должны быть разработаны современные технические регламенты. «И достаточно доступными нужно сделать для населения здоровые продукты», - считает эксперт.

Эти меры, по его словам, позволят снизить уровень смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ). В группу НИЗ входят четыре типа: сердечно-сосудистые болезни (инфаркт и инсульт), хронические респираторные болезни, сахарный диабет и онкологические заболевания. На эти типы приходится около 82% смертей от НИЗ. В целом в РФ смертность от НИЗ составляет 68,5% от общей смертности населения.