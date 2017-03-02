0
08:53
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
14:06
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
11:12
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
14:17
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:59
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
11:40
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
13:06
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Еще новости
Спорт

В Великих Луках началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В Великих Луках начались работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном. Он будет располагаться в Северном микрорайоне города, в переулке Пескарева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Великие Луки

Как рассказали в городском комитете по физкультуре и спорту, 2 марта начал свою работу штаб строительства. Вокруг стройплощадки установлен забор, внутри проведена разбивка котлована, ведется устройство двух съездов, подготовка котлована, засыпка песком и щебнем, укладка плит и установка ворот.

Напомним, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Все это будет доступно и для маломобильных групп населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису
02 марта 2017
Псковичка Александра Васильева стала призером Чемпионата Италии по настольному теннису 4
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
01 марта 2017
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
01 марта 2017
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
24 февраля 2017
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы 2
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
24 февраля 2017
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
23 февраля 2017
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
22 февраля 2017
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека 1

Идет загрузка...