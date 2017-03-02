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Общество

В Пскове приступили к ремонту наиболее разбитых улиц

2 марта подрядные организации, работающие по муниципальным контрактам, приступили к ямочному ремонту наиболее разбитых участков улично-дорожной сети Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказал начальник Управления городского хозяйства (УГХ) администрации города Алексей Захаров, состояние отдельных улиц требует незамедлительного ямочного ремонта: «Мы приступили к ликвидации последствий контрастной по температурам зимы. Мониторинг УГХ, обращения псковичей в единую-дежурно-диспетчерскую службу, средства массовой информации и общественные организации легли в основу формирования перечня улиц для поддерживающего ремонта».

Он подчеркнул, что работы выполняются и будут выполняться, прежде всего, с учетом допустимых погодных условий. В дорожном отделе УГХ рассказали о технологии: в выбоины укладывается асфальт, перед этим производится выдувание воды, щебня и сора, просушивание поврежденного участка дороги, обработка существующей кромки асфальта и основания битумной эмульсией.

Подрядчики в первую очередь приступили к работам на улице Юбилейной и Чудской.

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