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Общество

Более 60 тонн польских яблок и груш, ввезённых из Белоруссии, задержали и уничтожили в Псковской области

При проведении специальных мероприятий сотрудники межведомственной мобильной группы управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Псковской таможни и УМВД России по региону задержали транспортные средства, в которых находились более 60 тонн запрещенных к ввозу польских яблок и груш. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Санкционные фрукты перемещались из Белоруссии на трех транспортных средствах международной перевозки. Два автомобиля были остановлены в Псковском районе, один - в Великолукском районе.

При досмотре транспортных средств было выявлено, что в одном автомобиле находится порядка 20 тонн свежих яблок, в двух других - около 40 тонн свежих груш из Польши, что подтверждается наличием маркировки на упаковочных коробках и маркировочного знака на поддонах.

Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на фрукты отсутствовали, в связи с чем отправителей и получателей продукции установить не удалось. Товар уничтожили.

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