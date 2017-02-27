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Соцсфера

Псковский Красный Крест организовал «визит вежливости» к своему почетному волонтеру

В рамках проекта «Служба ухода и помощи клуб пожилых людей в городе Пскове» сотрудники Красного Креста и волонтеры совершили «визит вежливости». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, они навестили 93-летнюю Ольгу Васильеву, которая несколько лет была помощником благотворительной организации.

Участники вышеназванного проекта – бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда или оккупированных территорий, волонтеры ПКК, которые уже не могут вести активную деятельность.

Фото предоставлено Псковским Красным Крестом

В свое время Ольга Васильева участвовала в различных акциях Красного Креста, в том числе по сбору денежных пожертвований для нуждающихся, разбирала и сортировала вещи, принесенные псковичами в «Банк вещей», дежурила во время акций по сбору гуманитарной помощи для Дальнего Востока и Донбасса.

Сегодня пожилая женщина редко выходит из дома, родные навещают не так часто, как ей хотелось бы. «Поэтому приход гостей стал настоящим радостным событием для хозяйки. В ходе беседы Ольга Дмитриевна поделилась воспоминаниями о своей жизни. Огромный след в её судьбе, как и у всех представителей старшего поколения, оставила Великая Отечественная война. На начало войны Ольга Дмитриевна жила в Подмосковье, только окончила школу и мечтала поступить в медицинский институт. Однако, война распорядилась по-своему. Живя в тылу, Оля отдавала все силы, чтобы помочь своей Родине. Рыла окопы, дежурила во время налетов на крышах домов, чтобы тушить зажигательные бомбы, собирала у населения теплые вещи для отправки на фронт. После войны Ольга Дмитриевна выучилась на агронома, вышла замуж за военного, воспитала двоих детей. А мамину мечту – стать врачом – воплотил сын Ольги Дмитриевны», - рассказали в общественной организации.

Прощаясь, гости из Красного Креста вручили пожилой женщине небольшой набор сладостей.

Добавим, проект «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове» финансируют немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» и отделение Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).

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