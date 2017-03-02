Пианист сделает псковичкам музыкальный подарок по случаю 8 Марта

15:51, 02 марта 2017, ПАИ

5 марта в 15:00 в Псковской областной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) состоится праздничная программа-поздравление «С любовью к Женщине!», посвященная Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеке.

С музыкальным подарком перед публикой выступит пианист, лауреат международных конкурсов Виктор Иванов.

Виктор Иванов выпускник Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, 25 лет он преподает в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, ведет активную концертно-просветительскую деятельность, выступая как с сольными программами, так и в качестве концертмейстера, а также в составе камерных ансамблей. Музыкант много гастролирует по Псковской области, участвует в творческих поездках по городам ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, в праздничном концерте примет участие Геннадий Переседов (баритон).

Вход на мероприятие свободный.