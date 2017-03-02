Около 600 десантников высадились в Псковской области в ходе российско-белорусского учения

16:09, 02 марта 2017, ПАИ

В Псковской области в ходе основного этапа совместного российско-белорусского тактического учения самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России провели десантирование трех единиц БМД-2КУ и около 600 десантников из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Для выброски союзного десанта и военной техники были задействованы 6 самолетов Ил-76МД. Десантирование проводилось парашютным способом на системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров.

По замыслу учения десантники двух стран после приземления захватили и удерживали аэродрома условного противника, уничтожили пункты управления и наведения авиации и обеспечили безопасную высадку основных сил десанта посадочным способом из вертолетов Ми-8.

В течение суток участники учения совершат рейд общей протяженностью около 80 км, в ходе которого совместно отработают ведение десантно-штурмовых действий по блокированию и уничтожению передовых отрядов условного противника.

На учение привлечены около 1000 военнослужащих, из них более 100 — от Сил специальных операций Республики Беларусь. Также задействованы около 190 единиц бронированной и автомобильной техники, 12 самолетов и вертолетов. Огневую поддержку с воздуха десантникам оказывают ударные вертолеты Ка-52 и бомбардировщики Су-24.

Напомним, что совместное российско-белорусское учение проводится согласно Плану международной деятельности Минобороны России на 2017 год.