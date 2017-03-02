0
17:38
На двух улицах Великих Лук старые светильники заменили на светодиодные
16:05
В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей
15:11
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха
15:08
ФОТОФАКТ: Ремонт дороги на улице Юбилейной в Пскове 2 марта
14:07
Андрей Турчак и Рамзан Кадыров открыли в Чечне Поклонный крест десантникам 6-й роты
13:33
В центре Пскова появится первая зарядная станция для электротранспорта
13:21
Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове
Еще новости
Общество

Около 600 десантников высадились в Псковской области в ходе российско-белорусского учения

В Псковской области в ходе основного этапа совместного российско-белорусского тактического учения самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России провели десантирование трех единиц БМД-2КУ и около 600 десантников из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Для выброски союзного десанта и военной техники были задействованы 6 самолетов Ил-76МД. Десантирование проводилось парашютным способом на системах Д-10 и Д-6 с высоты 800  метров.

По замыслу учения  десантники двух стран после приземления захватили  и удерживали  аэродрома условного противника, уничтожили  пункты управления и наведения авиации и  обеспечили безопасную высадку основных сил десанта посадочным способом из вертолетов  Ми-8.

В течение суток  участники учения совершат рейд общей протяженностью около 80 км, в ходе которого совместно отработают ведение  десантно-штурмовых действий по  блокированию и уничтожению передовых отрядов условного противника.

На учение привлечены около 1000 военнослужащих, из них более 100 — от  Сил специальных операций Республики Беларусь. Также задействованы около 190 единиц бронированной и автомобильной техники, 12 самолетов и вертолетов. Огневую поддержку с воздуха десантникам оказывают ударные вертолеты Ка-52 и бомбардировщики Су-24.

Напомним, что совместное российско-белорусское учение проводится согласно Плану международной деятельности Минобороны России на 2017 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На двух улицах Великих Лук старые светильники заменили на светодиодные
02 марта 2017
На двух улицах Великих Лук старые светильники заменили на светодиодные
В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей
02 марта 2017
В честь 8 Марта спортивный клуб «С-фитнес» устраивает День открытых дверей
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха
02 марта 2017
Краснодарский край, Грецию и Турцию выбирают псковичи для летнего отдыха 8
ФОТОФАКТ: Ремонт дороги на улице Юбилейной в Пскове 2 марта
02 марта 2017
ФОТОФАКТ: Ремонт дороги на улице Юбилейной в Пскове 2 марта 3
Андрей Турчак и Рамзан Кадыров открыли в Чечне Поклонный крест десантникам 6-й роты
02 марта 2017
Андрей Турчак и Рамзан Кадыров открыли в Чечне Поклонный крест десантникам 6-й роты 19
В центре Пскова появится первая зарядная станция для электротранспорта
02 марта 2017
В центре Пскова появится первая зарядная станция для электротранспорта 6
Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове
02 марта 2017
Областной суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Пскове 20
Вертолёт санавиации доставил пациентку Псковской областной больницы на лечение в Санкт-Петербург
02 марта 2017
Вертолёт санавиации доставил пациентку Псковской областной больницы на лечение в Санкт-Петербург

Идет загрузка...