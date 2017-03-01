«Русский Запад» откроется в Пскове 18 апреля

17:36, 02 марта 2017, ПАИ

18-20 апреля на базе Псковской областной научной библиотеки пройдет XIV Международный книжный форум «Русский Запад». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«Это одно из самых значимых культурных событий псковского региона в продвижении и популяризации книги и чтения, развитии партнёрских связей с издательствами, библиотеками, общественными организациями Северо-Запада России, ближнего и дальнего Зарубежья, укреплении отношений между органами власти, бизнесом и учреждениями культуры», - подчеркнули организаторы мероприятия.

Международный книжный форум «Русский Запад» проводится при поддержке администрации Псковской области и секции по формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации.

В рамках форума будет организована книжная ярмарка. Свои новинки и признанные бестселлеры будут предлагать российские и местные издательства. За время проведения форума «Русский Запад» псковичи и гости города уже могли познакомиться с продукцией более 50 издательств из России и стран ближнего зарубежья.

Также запланировано награждение победителей конкурса «Псковская книга – 2016». Конкурс на лучшую издательскую продукцию псковского региона стартовал в январе 2017 года.

В состав жюри вошли представители Псковской областной универсальной научной библиотеки, регионального отделения Военно-исторического общества, регионального отделения Союза писателей России, Псковского государственного университета, краеведы.

Лучшие будут названы в следующих номинациях: «Книга года», «Лучшее литературно-художественное издание для детей и юношества», «Лучшее издание по истории края», «Лучшее издание по туризму», «Говорящая книга».

Кроме того, в библиотеке рассказали, что гостями «Русского Запада» -2017 станут российский писатель, поэт, драматург, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков и историк литературы, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея (Москва), автор-составитель книжной серии «Классики без глянца» издательства АМФОРА Павел Фокин.

В рамках форума также пройдут: круглый стол по вопросам формирования фондов библиотек; детская площадка «Ни дня без книги»; презентация издательского проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Увидеть Псков»; День православной книги (свои новые издания представит Псково-Печерский монастырь); VII Всероссийские Каверинские чтения к 115-летию со дня рождения писателя В. А. Каверина и к 15-летию Музея романа «Два капитана»; вечер памяти «Три поэта. Три судьбы», посвященный творчеству Станислава Золотцева, Елены Морозкиной, Игоря Григорьева.

На церемонии открытия XIV Международного книжного форума «Русский Запад» 18 апреля будут подведены итоги первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека организовали на своей площадке сбор новых книг для сельских библиотек, который продлится до 14 апреля.

Подробнее с проектом программы форума можно познакомиться на сайте Псковской областной научной библиотеки.

Добавим, что форум «Русский Запад» проводится ежегодно с 2003 года. Этот проект стал победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма «Russian Event Awards» 2014 года на территории Северо-Западного и Уральского федеральных округов в номинации «Лучший проект деловой направленности».